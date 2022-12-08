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Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı

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#TRABZON#Cinayet#Polis
Trabzonda 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 16:31

Trabzon'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, "Diyeceğim yok, her cezaya razıyım" dedi.

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Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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Duruşmada sürekli elini başına götürdüğü gözlenen tutuklu sanık Emre Göktaş, "Diyeceğim yok, ne karar verilecekse, her cezaya razıyım. Saygı duyuyorum. Raporun gelmesini bekleyeceğim" dedi.

Trabzonda 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı

AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden istenen adli tıp kurulu raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 17 Ocak'a ertelendi.

Trabzonda 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı

Sanık Göktaş'ın avukatı, önceki duruşmada, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınması talep etmiş, mahkeme heyeti de talebi kabul ederek, raporun yenilenmesini istemişti.

Trabzonda 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı

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'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Önceki duruşmada Emre Göktaş, “Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum.

Trabzonda 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı

Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır” demişti.

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#TRABZON#Cinayet#Polis

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