×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da 23 Nisan kutlaması: Vosvoslar çocuklar için sürdü

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#TRABZON#Vosvos
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 16:11

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Vosvosçular Derneği (TRAWOS) tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Trabzon’daki çeşitli sevgi evlerinde kalan 15 çocuk, dernek üyelerine ait vosvos araçlarla şehir turuna çıkarıldı.

Haberin Devamı

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, klasik otomobillerle yapılan gezinin ardından Atatürk Köşkü’nü ziyaret ederek keyifli anlar yaşadı.

TRAWOS Dernek Başkanı Yunus Batmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Her çocuğun hayali olan vosvoslarımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı sevindirmek ve bu tarz sosyal projelerde bulunmaktan çok mutluyuz. Bir gün, bir an bile olsa insanların hayatlarına renk katmak ve dokunmak bizi her zaman mutlu ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Etkinlik, çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatırken, sosyal sorumluluk projelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!