Trabzon Üniversitesi akademisyen alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 4, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 3, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tonya Meslek Yüksekokulu, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Başvurular Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine 3 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara