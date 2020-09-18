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TRABZON (AA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

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Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
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Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.
Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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