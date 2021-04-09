Trabzon Posta Kodu kaçtır? Trabzon ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları insanların TC kimlik numarasına benzer bir işlev görmektedir. Her kod ayrıldığı ili, ilçeyi ülkeyi veya mahalleyi kesin bir şekilde belirtmektedir.

Trabzon Posta Kodu Kaçtır?

Trabzon ülkemizin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ilidir. Ülkemizin posta kodu numaraları 5 haneli olmaktadır. Trabzon ili posta kodu da beş haneli 61000 sayısıdır.

Trabzon İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Trabzon ilinin posta kodu 61000'dir. Trabzon ilinin aynı zamanda ilçeleri mevcuttur. Tam 16 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şu şekilde sıralanmaktadır: Köprübaşı, Maçka, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Düzköy, Şalpazarı, Sürmene, Of, Tonya, Akçaabat, Beşikdüzü, Arsin, Çarşıbaşı, Araklı, Vakfıkebir ve Yomra’dır. Bu ilçelerin belirli posta kodları vardır. Bu posta kodları şu şekildedir:

Köprübaşı ilçesinin posta kodu 61630′ dur.

Maçka ilçesinin posta kodu 61750′dir.

Hayrat ilçesinin posta kodu 61450′dir.

Dernekpazarı ilçesinin posta kodu 61950′dir.

Çaykara ilçesinin posta kodu 61940′dır.

Düzköy ilçesinin posta kodu 61390′dır.

Şalpazarı ilçesinin posta kodu 61670′dir.

Sürmene ilçesinin posta kodu 61600′dür.

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