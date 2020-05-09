Trabzon Kalesi Nerede? Trabzon Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Kültürel açıdan ve turistik seyahat noktasında önemli yerlerden biri Trabzon kalesidir. Her sene yerli ve yabancı turist çekmek başarısı gösteren bu Kale, birçok farklı özelliği ile öne çıkıyor. En önemli kültürel miraslardan biri olarak öne çıkan Trabzon Kalesi, özellikle antik döneme kadar uzandığı biliniyor.

Trabzon Kalesi Nerede?

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Trabzon Kalesi, ilçenin en yüksek bölgelerinden birinde yer alması ile beraber çok köklü bir tarihe sahiptir. Özellikle doğa turu yaşamak ve tarihi bir gezi gerçekleştirmek adına her yıl yoğun şekilde turist çekmektedir. Otomobil ya da uçak ve otobüs ile beraber rahatlıkla araklı ilçesine ulaşılabilir ve bölgenin en yüksek konumundaki Trabzon Kalesi ziyaret edilebilir.

Trabzon Kalesi Tarihi

Tarihi açıdan Trabzon Kalesinin M.Ö. 2000’li yıllarda inşa edildiği düşünülüyor. Roma döneminden günümüze kadar ulaşmış olan bu kale 3 farklı bölgeden oluşmaktadır. Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere 3 değişik bölümü bulunur. Bizans dönemine ait olan eski temelleri üzerine inşa edilmiş Kale, Roma döneminde en güçlü yapıları arasında yer almaktadır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettikten sonra ve Karadeniz'den gelecek olan saldırılara karşı koruma almak adına önemli bir yer tutmaktaydı. Tarihi açıdan bu yönüyle oldukça önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.

Trabzon Kalesi Özellikleri

Trabzon Kalesi 3 farklı bölümden oluşması ile beraber ayrıca tarih boyunca pek çok değişik amaç altında kullanılmış bir yapıdır. Başta Karadeniz'den gelecek olan tehlikeleri önlem alabilmek için Osmanlı döneminde değerlendirilen bir yapı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bazı kaynaklara göre hipodrom kalıntılarının bulunduğu dile getirilmektedir. Diğer taraftan Kale içerisinde kule, hamam ve sarayların da olduğunu söylemek mümkündür. Bölgenin en yüksek noktasında olduğu için ayrıca eşsiz bir manzaraya sahiptir. Birbirinden farklı camiler, köprüler ve konaklar gibi sayısız yapıya ev sahipliği yaptığını söylemek mümkün.

Trabzon Kalesi Hakkında Bilgi

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Trabzon Kalesi, ziyaretçilere açık olarak turistik bir alan haline gelmiş durumda. Haftanın 7 günü ziyaret edilebilme imkanı veren kale, güvenlik sebebiyle 17.00’da kapanmaktadır. Bu saatler içerisinde ziyaret edilebilir ve kültürel açıdan her kısmı gezilebilir.