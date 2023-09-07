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Trabzon Havalimanı'na acil iniş!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon - Cidde#Trabzon Havalimanı#Acil İniş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 05:25

Trabzon - Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motorundaki alev uzaması nedeniyle Giresun semalarından geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı. Uçak Trabzon Havalimanı'na sorunsuz teker koyarken, alev uzaması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 22.15’te Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda alev uzaması meydana geldi.

Trabzon Havalimanına acil iniş

Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edilirken, korku dolu anlar yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı.

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Trabzon Havalimanına acil iniş

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen alev uzaması ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; alev uzaması sesi ile o anları kayda alan bir kişinin ise 'Aman Allah'ım, yardım et; acil inmesi lazım. Onlara dua edelim' dediği anlar yer aldı.

Trabzon Havalimanına acil iniş
Trabzon Havalimanına acil iniş


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#Trabzon - Cidde#Trabzon Havalimanı#Acil İniş

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