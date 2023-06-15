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Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı

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#Heyelan#Trabzon#Gümüşhane
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 08:42

Trabzon-Gümüşhane yolu yağışın etkisiyle gelen çamur ve ağaç parçalarından ulaşıma kapandı.

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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.

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#Heyelan#Trabzon#Gümüşhane

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