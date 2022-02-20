Trabzon doğa için koşacak

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Bilim insanları 2050 yılı sonrasında dünyada 5 milyarı aşkın insanın su kıtlığına maruz kalacağını öngörüyor. Yapılan araştırmalar, kişisel su tasarrufu ve toplumsal hassasiyetle kuraklığın yol açacağı hasarın ciddi anlamda azalabileceği konusunda hemfikir. Kişisel su tasarrufuna dikkat çeken kampanyalar yapılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 42’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun bu seneki teması da iklim değişikliği ve su tasarrufu oldu. ‘Dünyanın Sana İhtiyacı Var’ sloganıyla bugün koşulacak maratona dünyanın çeşitli ülkelerinde bin 200 sporcu katılacak. Yarı Maraton’un tanıtımı ve mesajlarının tüm dünyaya iletilmesi için Trabzonsporlu futbolcular da kolları sıvadı.

HAMSİK ÖZEL FİLMDE OYNADI

Trabzonspor’un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik proje için çekilen özel filmde rol aldı. Hamsik, su tüketimine dikkat çekmek için geleceğin dünyasıyla günümüzü kıyaslayan, bilimkurgu öğeleriyle hazırlanmış kısa filmde dikkat çekici mesajlar verdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da yaptıkları çalışmalarla ilgili, “Geleceğe yönelik tüm planlamalarımızda, iklim değişikliği etkilerini en aza indirebilmek, en az hissedilmesini sağlayabilmek adına özellikle kuraklığa ve kişisel israfa bağlı kuraklık senaryolarına karşı toplum olarak hazırlıklı ve duyarlı olmalıyız. Bu anlamda Trabzonspor’un da bizimle aynı hassasiyette olması ve aynı heyecanla bu projeye destek vermesi bizim için önemli bir şans” dedi.