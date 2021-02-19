Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve güvenlik görevlisi alınıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı 19 Şubat Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapılan kura çekimi ile netlik kazandı. Kura sonuçlarına göre 620 kişinin kuraya katıldığı zabıta alımı için 30 asil ve 6 yedek, 104 güvenlik görevlisi adayının katılımında ise 30 asil 6 yedek kişi değerlendirmede yer aldı.

Sonuçların 22 Şubat Pazartesi gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

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