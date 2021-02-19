MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve güvenlik görevlisi alınıyor
GeriGündem Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve güvenlik görevlisi alınıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19.02.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve güvenlik görevlisi alınıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve güvenlik görevlisi alınıyor
Abone Olgoogle-news

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alımını gerçekleştireceği zabıta ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekilişi tamamlandı. 620 kişinin kuraya katıldığı zabıta alımı için 30 asil ve 6 yedek, 104 güvenlik görevlisi alımında ise 30 asil 6 yedek kişi değerlendirmede yer aldı. Peki, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, o bilgiler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı 19 Şubat Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapılan kura çekimi ile netlik kazandı. Kura sonuçlarına göre  620 kişinin kuraya katıldığı zabıta alımı için 30 asil ve 6 yedek, 104 güvenlik görevlisi adayının katılımında ise 30 asil 6 yedek kişi değerlendirmede yer aldı. 

Sonuçların 22 Şubat Pazartesi gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi