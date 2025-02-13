TR-YÖS başvuruları başlıyor

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6 DİLDE SINAV

Türkiye’deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen TR-YÖS, 60 ülkede 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde uygulanacak. Türkiye’de öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri TR-YÖS’e başvurular 12 Mart’a kadar ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek. Geç başvurular ise 18-20 Mart’ta.

KİMLERİ KAPSIYOR

YÖS’e lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular ya da mavi kartlılar, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler ya da çift uyruklular, lise eğitimlerinin tamamını yurtdışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T. C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ve KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar başvurabiliyor.