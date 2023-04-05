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TPAO'dan Karadeniz gazıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: Enerjide Bağımsız Türkiye

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#TPAO#Karadeniz Gazı#Sakarya
TPAOdan Karadeniz gazıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: Enerjide Bağımsız Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 20:09

TPAO, sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz gazına ilişkin "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı” paylaşımını yaptı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz gazına ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. TPAO'dan yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye.

 

Sakarya Gaz Sahası'ndaki gelişmelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe kadar çıkmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması bekleniyor.

 

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#TPAO#Karadeniz Gazı#Sakarya

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