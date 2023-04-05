TPAO'dan Karadeniz gazıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: Enerjide Bağımsız Türkiye

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz gazına ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. TPAO'dan yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye.

Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı.✅👷🏻



Enerjide Bağımsız Türkiye 🇹🇷

🗓️ 20 Nisan 2023 🔥#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/bCwxafs8H4 — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) April 5, 2023

Sakarya Gaz Sahası'ndaki gelişmelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe kadar çıkmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması bekleniyor.