TPAO Macaristan’da petrol ve doğalgaz arayacak... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İşbirliği güçlenerek devam edecek

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Bakan Bayraktar, Budapeşte temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından TPAO ile Macaristan ulusal petrol şirketi MOL Group arasında petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim hakkı veren bir imtiyaz anlaşması imzalandı. Bakanlar Bayraktar ve Szijjarto’nun refakat ettiği törende Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ile MOL Group CEO'su Zsolt Hernádi imzaları attı.

"İŞBİRLİĞİ MACARİSTAN'DA GÜÇLENEREK BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEK"

İmza sonrası iki bakan açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Avrupa’daki ilk yatırımı için imzaların atıldığını dile getirerek “MOL ile Türkiye Petrolleri arasındaki iş birliği Macaristan'da güçlenerek bundan sonra da devam edecek.” dedi. İki ülkenin benzer zorlukları olduğunu, dışarıdan enerji ithal ettiğini ifade eden Bayraktar, “Batı Avrupa’daki elektrik kesintisi, bize bir kez daha enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.” dedi.

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"MOL VE TÜRKİYE PETROLLERİ KARADENİZ SAHALARINDA BİR ORTAKLIK GELİŞTİREBİLİR"

Bayraktar, bu nedenle iş birliklerini arttırarak devam etmek gerektiğini vurgulayarak Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda üretimin ilk fazını tamamladıklarını, yeni keşifler için de çalıştıklarını bildirdi. Bu alanlardaki MOL’un ilgisini desteklediklerinin altını çizen Bayraktar, “MOL ve Türkiye Petrolleri belki Karadeniz sahalarında bir ortaklık geliştirebilir.” ifadelerini kullandı.

"ROTALARIMIZI FARKLILAŞTIRIYORUZ"

Bayraktar, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak için çeşitlendirmeye önem verdiklerini anlatarak “Yani kaynaklarımızı ve rotalarımızı farklılaştırıyoruz. Bunun dışında elektrik, petrol ve doğal gaz konusunda çok yoğun bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Bir diğer husus da komşularımızla olan enterkonneksiyon kapasitelerimizi arttırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

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"DIŞARIYA OLAN BAĞIMLILIĞIMIZI DA AZALTIYORUZ"

Güneydoğu Avrupa'nın arz güvenliğine destek olduklarını belirten Bayraktar, “Bugün imzasını attığımız, MOL ile birlikte ortaya koyduğumuz stratejik ortaklık ile upstream de yani kendi kaynaklarımızı Türkiye'de, Macaristan'da veya diğer ülkelerde geliştirerek bu anlamda ülkelerimizin arz güvenliğine katkı yaparken dışarıya olan bağımlılığımızı da azaltıyoruz.” dedi.

Macar Bakan Szijjarto, enerji arz güvenliği konusunda zor günlerden geçtiklerine işaret ederek Macaristan’ın enerji güvenliğinin Türkiye olmadan söz konusu olamayacağını ifade etti. TürkAkım Projesi’nden günlük 20 milyon metreküp doğal gazın Macaristan’a geldiğini dile getiren Szijjarto, Macaristan’ın Türkiye’nin komşusu olmadığı halde doğal gaz ihraç ettiği ilk ülke olduğunu söyledi. Szijjarto, sözleşme doğrultusunda MOL ve TPAO’nun Macaristan’ın iki bölgesinde ortak arama ve üretim yapacağını belirterek bu anlaşma ile iki şirketin üçüncü ülkelerde de ortak çalışma yürütebileceğini kaydetti.

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Anlaşma ile Türkiye Petrolleri ve MOL Group, Macaristan'da petrol ve doğal gazda arama ve üretim için güçlerini birleştirecek. TPAO-MOL konsorsiyumu, Güneybatı Macaristan’da bulunan Buzsak ve Tamasi bloklarında ortak faaliyetlerde bulunacak. Anlaşma, Türkiye Petrolleri’nin, ilk kez Avrupa kıtasında petrol ve doğal gaz arama noktasında bir operasyon gerçekleştirecek olması nedeniyle de önem taşıyor.