×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

TÖZOK’tan ‘çürük elmalar’ yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Özel Okullar Derneği#TÖZOK#Yusuf Tekin
TÖZOK’tan ‘çürük elmalar’ yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin” sözüne “Bizim bu konuda yetkimiz, yaptırım imkânımız olmadığını hatırlatmak isteriz” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Bakan Tekin, TÖZOK tarafından Antalya’da düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı okulların çok yüksek eğitim ücreti ilan etmesiyle ilgili olarak derneğe çağrı yaparak, “İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin. Siz yapmazsanız biz yaparız, gücümüz büyük, kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz” demişti.

YAPTIRIM YETKİMİZ YOK

- TÖZOK Başkanı Öztürk, sempozyum sırasında eğitim editörlerinin bu konudaki sorularına, “Biz de çürük elmaların ayıklanmasını istiyoruz” diye yanıt vererek şunları söyledi: “Onların yaptıkları bizim üzerimize yapışıyor. Bakanlık çürük elmaların kimler neler olduğunu çok iyi biliyor. Yaşın yanında kuru da yanıyor. Dernekten çıkardığımız bazı okullar var. Gelen şikâyetleri değerlendiriyor, okula neden bunu yaptığını soruyor ve düzeltilmesini istiyoruz. ‘Genel gider’ adı altında ücret istenmesini tasvip etmiyorum. Başlangıç ve ara sınıflar skalasının birbirine yaklaşmasını arzu ediyoruz. Özel okul ücretlerinin düşmesi için devletten destek bekliyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Özel Okullar Derneği#TÖZOK#Yusuf Tekin

BAKMADAN GEÇME!