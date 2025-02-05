TÖZOK’tan ‘çürük elmalar’ yanıtı

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Bakan Tekin, TÖZOK tarafından Antalya’da düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı okulların çok yüksek eğitim ücreti ilan etmesiyle ilgili olarak derneğe çağrı yaparak, “İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin. Siz yapmazsanız biz yaparız, gücümüz büyük, kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz” demişti.

YAPTIRIM YETKİMİZ YOK

- TÖZOK Başkanı Öztürk, sempozyum sırasında eğitim editörlerinin bu konudaki sorularına, “Biz de çürük elmaların ayıklanmasını istiyoruz” diye yanıt vererek şunları söyledi: “Onların yaptıkları bizim üzerimize yapışıyor. Bakanlık çürük elmaların kimler neler olduğunu çok iyi biliyor. Yaşın yanında kuru da yanıyor. Dernekten çıkardığımız bazı okullar var. Gelen şikâyetleri değerlendiriyor, okula neden bunu yaptığını soruyor ve düzeltilmesini istiyoruz. ‘Genel gider’ adı altında ücret istenmesini tasvip etmiyorum. Başlangıç ve ara sınıflar skalasının birbirine yaklaşmasını arzu ediyoruz. Özel okul ücretlerinin düşmesi için devletten destek bekliyoruz.”