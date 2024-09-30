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Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Toz Taşınımı
Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 16:45

Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı, zincirleme kazaya neden oldu.

Görüş mesafesinin düşmesi sonucu biri tır olmak üzere 8 araç, Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde çarpıştı.

Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.

Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı
Toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Toz Taşınımı

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