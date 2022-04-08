Toz taşınımı Mardin'de etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü

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Kent merkezi ve ilçesi Nusaybin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı. Sınır ilçesi Nusaybin'den normal zamanlarda görülen Suriye tarafındaki evler, görünmez oldu.

Açık havada maske şartı kalkınca rahatladıklarını söyleyen Mehmet Öksüz (40), "Bugün hava çok kötü. Tam bahar geldi derken şimdi de toz bulutları her yeri sardı. Arabayı dün yıkamıştık bugünkü haline bakın. Tam maskeden kurtulduk derken şimdi toz için kullanmak zorunda kaldık. Pandemi döneminde kullandığımız maskeleri şu an toz bulutu için kullanıyoruz. Bundan dolayı ramazan ayımız biraz zor geçiyor. İnşallah havaların düzelmesiyle daha da rahatlayacağız" dedi.

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METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve çevrelerinde hafif kuvvette toz taşınımının etkili olacağının tahmin edildiği, buna bağlı olarak da görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek uyarıda bulunuldu. Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını ve yıldırımdan korunma yöntemlerinin uygulanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, yüksek kar örtüsünün olduğu eğimli dik yamaçlarda, çığ riski tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.