Toz taşınımı alarmı: Meteoroloji bölge bölge uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir'in kuzeyi, Çanakkale, Antalya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ile Bilecik ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BALIKESİR 15°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık