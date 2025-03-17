Toyguncu ailesinin isyanı: Kızımız nerede

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Ankara Sincan’da 14 yaşındaki Melike Toyguncu, 18 Ocak 2011 tarihinde, üniversite sınavına girecek ablası Şerife'ye form almak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi hemen yetkililere başvurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 4 sanık hakkında dava açıldı. 2015 yılında karara bağlanan dava Yargıtay tarafından bozuldu ve 2018 yılında tekrar görülmeye başlandı. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada sanıklar, ‘kasten öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma’, ‘çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamalarıyla yargılandı. Sanıklardan 8 yıldır cezaevinde bulunan 2'sine geçen cuma günü yapılan karar duruşmasında 6’şar yıl 3’er ay hapis ve 4 biner TL para cezası verildi. Tutuksuz yargılanan diğer iki sanık ise delil yetersizliğinden ceza almadı.





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Aile, kararın adil olmadığını belirterek ‘adalet’ çağrısında bulundu. Kızlarının eşyalarıyla avunan ve gözyaşları içinde konuşan Fatma Toyguncu, “Kızımın bir evde 53 gün boyunca tutulduğu bilirkişi raporuyla ispat edildi. Evde tişörtü, saç tokası ve saç telleri bulundu. DNA incelemesi yapıldı ve kızımın o evde olduğu kesinleşti. Ama kızımı bulamadılar. ‘Çekip gitti, bir gece bile kalmadı’ diyorlar. Taş yarıldı içine mi girdi dört kişinin arasında? Nerede benim yavrum? Yavrum bulunmadan sanıklara özgürlük yolu açıldı. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini getirsinler bana. Kızımın kokusunu özledim” dedi.

‘TEK BEKLENTİMİZ DAVANIN TEKRAR ELE ALINMASI’

Melike'nin babası Mahmut Toyguncu ise “14 yıldır mahkeme kapılarında adalet arıyoruz. Kızımızın akıbetini bilmiyoruz, ölü mü diri mi bilmiyoruz. 4 sanıktan tutuklu 2 sanığa 6 yıl 3 ay ceza verdiler. Gerekçeli karar çıktıktan sonra avukatları tahliye isteyecek ve yattıkları sene göz önünde bulundurularak tahliye olacaklar. Şu an tek beklentimiz, davanın tekrar ele alınması” diye konuştu.