Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer alıyordu.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş vefat etti.

66 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Film çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapılmıştı.

6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilmişti.