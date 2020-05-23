Toy ne demek? Toy nedir? Toy TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu açısından toy kelimesine karşılık olarak, ‘Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz kişi’ anlamı gelmektedir. Henüz hayatı öğrenememiş ve farklı konular hakkında nasıl davranacağını bilmeyen bireyler için kullanılır.

Toy Ne Demek?

TDK açısından ele alındığı zaman genel bir anlamının yanı sıra 2 değişik anlama sahip bir kelime olarak toy öne çıkıyor.

- Gençliğinde ötürü görgüsüz ve beceriksiz olan,

- Yemekli eğlence ya da ziyafet,

‘’Yaptığı bu hareketle çok toy görünecek.’’

Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına gündelik hayatta kullanmak mümkündür.

Toy Nedir?

Toy kelimesi TDK açısından ele alındığı zaman genellikle görgüsüz ve beceriksiz kişiler adına kulağı görünüyor. Özellikle bunun sebebi gençliğinden ötürü olması ile anlamlandırılır. Ancak aynı zamanda imalı anlatım ile beraber de farklı yaşlardaki insanlar adına, yapılmaması gereken hatalardan ötürü kullanılabilmektedir.

Diğer yandan bazı yemekli eğlenceler ya da ziyafet adına da toy kelimesini kullanmak mümkün. Bu durum daha çok ‘toy düğünü’ olarak bilinir. Amaca uygun olarak Türkçede yerleşik bulunan toy kelimesini, her iki anlamı üzerinden de amaca uygun değerlendirebilirsiniz.