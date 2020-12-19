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Haber Giriş: 19.12.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Tosya’da bağ evi küle döndü

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Tosya’da bağ evi küle döndü
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yanarak kül oldu.

Tosya’da bağ evi küle döndü
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Badem Arkı Mevkiinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple bağ evinde yangın çıktı. Çevre sakinleri tarafından yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen bağ evinde soğutma çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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