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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

'Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

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'Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Çiftlikbank Kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde hakimlik, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 7 Temmuz günü tutuklanan Mehmet Aydın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

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