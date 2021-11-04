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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı

#Fatih Aydın#Çiftlik Bank#Tosuncuk
Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydının sorgusuna başlandı

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı. 

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Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna başlandı. Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan hafıza kartının ise incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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#Fatih Aydın#Çiftlik Bank#Tosuncuk

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