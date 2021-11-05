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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcılıkta ifade vermeye başladı

#Fatih Aydın#Çiftlik Bank#Tosunluk

Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın savcılıkta ifade vermeye başladı.

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Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Emniyette susma hakkını kullanan Aydın, Baro’dan atanan avukatla birlikte savcılıkta ifade veriyor.

Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın savcılıkta ifade vermeye başladı

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiasına ilişkin 3 farklı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamelerde toplamda 4 bin 449 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Açılan davalarda kamuoyunda ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.

İddianamelerde söz konusu 18 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446’şar yıla kadar cezalandırılması isteniyor.

Söz konusu 3 dava Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 104 yeni mağdurun çıkması üzerine Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yeni bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

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#Fatih Aydın#Çiftlik Bank#Tosunluk

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