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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

#Fatih Aydın#Çiftlik Bank#Tosunluk

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.

Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

"SUSMA HAKKINI KULLANACAĞIM VE İFADE VERMEYECEĞİM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna dün saat 13.30'da başlandı. Ancak "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" diyen şüpheli Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 08.00'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı'Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandıHaberi Görüntüle

 

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#Fatih Aydın#Çiftlik Bank#Tosunluk

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