Tosuncuk’a 88 bin yıl hapis istendi

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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Aydın kardeşler tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, davaya ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutkulu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 4 bin 414 kez, ayrıca “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından da olmak üzere toplam 88 bin 302’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

3 SANIK TUTUKLANDI

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Mütalaada, Mehmet Aydın’ın ayrıldığı eşi Sıla Soysal ve Fatih Aydın’ın eski eşi Havva Özbay hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan da 6 yıldan 14 yıla kadar olmak üzere toplamda 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemenin haklarında tutuklama kararı verdiği Cafer Çolak, Serdal Dostdoğru ve Osman Naim Kaya, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.