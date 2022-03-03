Tosuncuk: ‘Uruguay’dan 300 milyon lira gönderdim’

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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3 ayrı duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Cafer Çolak ve Cudi Cumhur Yurdakul da yer aldı. Mehmet Aydın savunmasında, “Yaklaşık 10 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay ve Paraguay’da el konuldu. El koyma işlemlerine karşı Interpol tarafından arandığım için herhangi bir başvuruda bulunamadım. Uruguay’dayken mağdurlara yaklaşık 300 milyon lira geri ödemede bulundum, bunun da değerlendirilmesini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, üç kişilik bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar verip, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.