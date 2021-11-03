Tosuncuk Mehmet Aydın kendisini böyle savundu: İnekten banka olur mu

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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS’le bağlandı. Duruşmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) avukatlarıyla Mehmet Aydın’ın avukatı da hazır bulundu.

‘SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM’

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ismi için Patent Enstitüsü’ne başvurduğunu ve onay aldığını anlatarak kendisini şöyle savundu: “Oyun sitesinde çiftlik hayvanları var. Kullanıcı sözleşmesine de ‘Çiftlik Bank bir banka değildir’ şeklinde açıklama ekledim. Ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başına hiç kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresini de ekledim. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Örneğin ‘Çiftlik Bank Süt Ürünleri’ şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır, buna bakıp da bir insanın banka çıkarımını yapması saçmadır. Türkiye’de bank ibaresini kullanan pek çok şirket vardır. Kullandığım ibare banka değil, banktır. Diğer şirketler hakkında dava açılması bu durumda gerekmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

‘KELİMENİN KULLANILMASI YETER’

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BDDK’nın avukatları şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek “Banka kelimesinin kullanılması 5411 Sayılı Yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir. Suçun maddi unsurları oluşmuştur” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Uruguay’ın iade ettiği sanık Fatih Aydın hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Çiftlik Bank’a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVA BDDK’NIN ŞİKÂYETİYLE AÇILDI

MEHMET Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın hakkındaki dava, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı’nın 29 Aralık 2017’deki şikâyeti üzerine açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın “5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçunu işlediği anlatıldı. İddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri istendi.

AĞABEYİ FATİH AYDIN TÜRKİYE’DE

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Mehmet Aydın’ın aynı davanın firari sanığı olan ve Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın hakkında soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iade talebinde bulunmuştu. Türk İnterpol ekiplerine teslim edilen Fatih Aydın dün Türkiye’ye getirildi. Aydın’ı taşıyan, Uruguay’dan Brezilya Sao Paulo aktarmalı Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak dün saat 18.15’de İstanbul Havalimanı’na indi. Fatih Aydın’ın Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün Mali Suçlar Müdürlüğü’nde gözaltına alınması kararı verildiği bilgisine ulaşıldı. (Enver ALAS-İbrahim YILDIZ-İbrahim MEŞE / DHA)