Tosuncuk Maltepe Cezaevi’nde

1 Temmuz’da Sao Paolo Büyükelçiliği’ne teslim olan Aydın, cumartesi günü İstanbul Polisi’ne teslim edildi. 5 Temmuz’da başlayan ifade süreci dün saat 00.30’a kadar sürdü.

SABAHA KADAR UYUMADI

Nezarethanede sabaha kadar uyumayan Aydın, saat 06.30’da elleri önden kelepçeli, ikisi kollarına girmiş 12 polis eşliğinde Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. Aydın’ın ifade tutanakları ve yanında getirdiği evraklar da bavulla taşındı.

Savcı Yücel Ertaş, Aydın’ı tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Savcı, Aydın’a ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlamalarını yöneltti. Mehmet Aydın, saat 17.30’da tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi ve burada tek kişilik karantina koğuşuna konuldu.



Mehmet Aydın dün ayrıca ‘Bankacılık Kanunu’na muhalefet’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkartan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nin de karşısına çıktı.

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