Tosuncuk 'mağdurları'nda sessizlik hakim: Zaten yeterince rezil olduk

Mehmet Aydın'ın kurduğu sisteme, yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişinin gözü de Tosuncuk'un akıbetinde.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili raporuna göre mağdur edilen 77 bin 843 kişinin en az yüzlerce milyon lira parası buharlaşmış durumda.

Mehmet Aydın'ın, cezasını azaltma umuduyla, borçlarının bir kısmını ödemesi ihtimali ise mağdurların tüm ilgisini işleyen adli sürece çevirdi.





SESSİZLİK HAKİM

Gerek paralarının bir kısmını alma ümidi gerekse kamuoyu önünde 'saf vatandaş imajı' korkusu, mağdurları sessizliğe itti.

Hürriyet'in ulaştığı mağdurlardan büyük bir kısmı utandıklarından dolayı kamuoyu önünde açıklama yapmaktan kaçındığını söylüyor.



"ZATEN YETERİNCE REZİL OLDUM"

Örneğin Çiftlik Bank'a 2017 yılında 50 bin lirasını kaptıran bir mağdur "Zaten yeterince rezil oldum. Açıklama yapıp bir de konu komşuya rezil olmak istemiyorum" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir diğer mağdur ise "Ne kadar para kaptırdığımı ailemden bile gizliyorum. Yargı sürecinde ben de müşteki sıfatıyla dahil oldum. İnşallah paramızın en azından bir bölümünü alabilirim" diyor.

İLK GÜNDEN BERİ MÜCADELE EDEN MAĞDUR SESSİZLİĞE TEPKİLİ

2018'den beri Çiflik Bank mağdurlarının sesi olan Emsal Akhan ise diğer mağdurların sessizliğine isyan ediyor.

Eşten dosttan görüp Çiftlik Bank’a parasını yatırdığını söyleyen Akhan, “Reklamlarını görünce güvenilir geldi. Ardından her şehirde birkaç tane bulunan bayilerini gezdik, konuştuk ve 25 bin lira kredi çekip buraya yatırdım. İlk bir buçuk ay ise 5 bin lira kazandım. Yaklaşık 6 ay içerisinde kredi parasını kazanıp, üzerine bir de 'arabamı değiştiririm' dedim. Ancak sonunda arabamı da satmak durumunda kaldım.” dedi.

Adalete güvendiğini söyleyen Akhan, “Benim giden 25 bin liram oldu ancak evini, arabasını satıp tüm yatırımlarını kaybeden insanlar oldu. Bir oyun oynadım ve kaybettim diye düşünüyorum. Ailem de artık bu olayın peşini bırakmamı istiyor” ifadelerini kullandı.

'BEN DE YORULDUM...'

Bazı mağdurları ise 'ana paralarını kurtarıp sistemden kazandıkları paranın peşine düşmekle' suçlayan Akhan “Bundan sonra herkese gözleriyle görüp elleriyle tutmadıkları hiçbir şeye inanmamalarını söylüyorum. Konu ile ilgili sosyal medyada da çok fazla mücadele verdim ama artık yoruldum...” dedi.

İDDİANAMEDEN

Çiftlik Bank iddianamesinde 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüphelinin ismi bulunuyor.

İddianamede, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

Aralarında 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varl ığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.





MEHMET AYDIN'IN 75 BiN 260'AR YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'TOSUNCUK SÜRECİ'NİN DETAYLARI

* Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Ancak binlerce mağdur var

* Tüm mağdurların şikayet edip etmediği henüz bilinmiyor

* Bu yüzden açılmış olan davalar ve iddianamelerde belirtilmiş olan suçlamalar üzerinden yargılamalar yapılacak

* Farklı illerde açılmış olan davalar var. Söz konusu davaların tamamının tek bir merkezde toparlanması ve tüm suçlamalar üzerinden yeniden ifadesinin alınması söz konusu olacak.

* Yargılamalar sonucu dosyaya müdahil olmuş olan yahut müşteki sıfatıyla dosyaya katılmış olan kişiler hakkında değerlendirme yapılacak

* Suçlar ve bu suçların kaç defa işlenmiş olduğu da ortaya çıkacak

* Her biriyle ilgili ayrı ayrı bir değerlendirme yapılacak

* Mevcut infaz yasası çerçevesinde kaç yıl ceza almış olursa olsun 32 yıllık bir cezaevinde yatma süresi sonrasında şartlı salıverme hükümlerinden yararlanacak

* Tosuncuk'un borçların bir kısmını ödemesi durumunda cezası azalabilecek

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara