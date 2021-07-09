MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem Haberleriâ€˜Tosuncukâ€™ Edirneâ€™de
GeriGÃ¼ndem â€˜Tosuncukâ€™ Edirneâ€™de
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Aziz ÖZEN / Ä°STANBUL-DHA
Haber GiriÅŸ: 09.07.2021 - 07:00 | Son GÃ¼ncelleme:

â€˜Tosuncukâ€™ Edirneâ€™de

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
â€˜Tosuncukâ€™ Edirneâ€™de

Kurucusu olduÄŸu Ã‡iftlik Bank Ã¼zerinden binlerce kiÅŸiyi dolandÄ±ran â€˜Tosuncukâ€™ lakaplÄ± Mehmet AydÄ±n, tutuklandÄ±ktan sonra konulduÄŸu Maltepe Cezaeviâ€™nden gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle Edirne F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Cezaeviâ€™ne sevk edildi.

AydÄ±n sabaha karÅŸÄ± Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda gÃ¶revli askerler tarafÄ±ndan karantina koÄŸuÅŸundan alÄ±narak cezaevi ring aracÄ±yla Edirneâ€™ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Mehmet AydÄ±n Edirneâ€™de tek kiÅŸilik koÄŸuÅŸa konuldu.

AÄžABEYÄ° YAKALANDI

Ã–te yandan Mehmet AydÄ±nâ€™Ä±n aÄŸabeyiÂFatih AydÄ±n, Uruguayâ€™Ä±n baÅŸkenti Montevideoâ€™nun Canelones bÃ¶lgesinde tespit edilen adrese, Uruguay polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlaÂ yakalandÄ±. AydÄ±nâ€™Ä± teslim almak Ã¼zere birÂ ekipÂ TÃ¼rkiyeâ€™den Uruguayâ€™a hareket edecek.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi