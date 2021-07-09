â€˜Tosuncukâ€™ Edirneâ€™de
Kurucusu olduÄŸu Ã‡iftlik Bank Ã¼zerinden binlerce kiÅŸiyi dolandÄ±ran â€˜Tosuncukâ€™ lakaplÄ± Mehmet AydÄ±n, tutuklandÄ±ktan sonra konulduÄŸu Maltepe Cezaeviâ€™nden gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle Edirne F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Cezaeviâ€™ne sevk edildi.
AydÄ±n sabaha karÅŸÄ± Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda gÃ¶revli askerler tarafÄ±ndan karantina koÄŸuÅŸundan alÄ±narak cezaevi ring aracÄ±yla Edirneâ€™ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Mehmet AydÄ±n Edirneâ€™de tek kiÅŸilik koÄŸuÅŸa konuldu.
AÄžABEYÄ° YAKALANDI
Ã–te yandan Mehmet AydÄ±nâ€™Ä±n aÄŸabeyiÂFatih AydÄ±n, Uruguayâ€™Ä±n baÅŸkenti Montevideoâ€™nun Canelones bÃ¶lgesinde tespit edilen adrese, Uruguay polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlaÂ yakalandÄ±. AydÄ±nâ€™Ä± teslim almak Ã¼zere birÂ ekipÂ TÃ¼rkiyeâ€™den Uruguayâ€™a hareket edecek.
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