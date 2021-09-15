Tostçu Mahmut kimdir, öldü mü? Tostçu Mahmut trafik kazası geçirdi

Adana'da sanayi içerisinde ütü tost yaparak hayatını idame ettiren ve Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, sosyal medyada yayılan videoları ile dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa sürede Türkiye çapında üne sahip olmuştu. Ardından girişimcilerin desteği ile şube sistemine giren ve kurumsallaşan Tostçu Mahmut, 2020 yılı itibariyle yeni şubeler açmaya başlamış ve ütü tostu, kendi adıyla açmış olduğu şubelerde sevenleriyle buluşturmayı amaçlamıştı.

Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul şubesinin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

ÜTÜ TOSTU NEDİR?

Çıkış noktası Adana olduğu düşünülen ütü tost, sac bir ızgara üzerinde tost içinin hazırlanması ve içinin doldurulmasının ardından ütü benzeri ağır bir cisim ile bastırılması ile meydana gelmektedir.

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