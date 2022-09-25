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Torununun kınası için sokakta beklerken silahlı çatışmanın ortasında kaldı

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#Adana#Polis#Cinayet
Torununun kınası için sokakta beklerken silahlı çatışmanın ortasında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 12:14

ADANA’da torununun kınasına gitmek için sokakta beklerken silahlı çatışmanın arasında kalıp, başından vurularak hayatına kaybeden Rahime Eker’in (90) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Eker’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesi Damyeri Mahallesi’ne götürüldü.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi açıklanmayan iki otomobil, 3817 Sokak’ta karşılaştı. Otomobillerdeki kişiler birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başaldı. Çatışmadan kurtulmak isteyen 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3822 Sokak’taki bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildeki saldırganlar ise kaza yapan otomobile ateş ederek bölgeden kaçtı. Otomobildeki 3 kişi yaralanırken, torununun kına törenine gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, evdeki Side Yıldız (24) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Otomobildeki yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Rahime Eker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırken, Eker’in cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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CENAZESİ ALINDI

Otopsisi tamamlanan Rahime Eker’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan Eker’in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesi Damyeri Mahallesi’ne götürüldü.

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#Adana#Polis#Cinayet

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