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Torununun acı haberine dayanamadı

#Kahramanmaraş#Rıza Alperen Darıcı#Hüsne Aksen

Kahramanmaraş'ta yol tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücü Rıza Alperen Darıcı (21) öldü. Torunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Hüsne Aksen (66) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Haydarbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Rıza Alperen Darıcı, yönetimindeki 46 BD 433 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan araç tabela direğine çarptı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazada motoru ve lastiği fırlayan araçta sıkışan Rıza Alperen Darıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Darıcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torununun acı haberine dayanamadı

Döngele Mahallesi'nde Hüsne Aksen, torunu Darıcı’nın ölüm haberini duyunca fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksen, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rıza Alperen Darıcı ile anneannesi Hüsen Aksen, Döngele Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Torununun acı haberine dayanamadı

 

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#Kahramanmaraş#Rıza Alperen Darıcı#Hüsne Aksen

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