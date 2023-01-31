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Torununu kurtardı, kendisi öldü

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#Kahramanmaraş#Sevgül Büyükekiz#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 19:09

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sevgül Büyükekiz (58) hayatını kaybetti, eşi ve torunu yaralandı. Büyükekiz'in, kaza sırasında torununa sarılarak hayatta tuttuğu ortaya çıktı.

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Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kadirli kara yolunun Harboğazı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Tayyar Büyükekiz (64) yönetimindeki 01 AKZ 13 plakalı otomobil, Harboğazı mevkinde virajı alamayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Tayyar Büyükekiz ile eşi Sevgül Büyükekiz ve torunu Masal Büyükekiz (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin yanına güçlükle inen ekipler, arka koltukta Sevgi Büyükekiz'i torununa sarılı ve bilinci kapalı olarak buldu. Çalışmaların ardından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan durumu ağır olan Sevgül Büyükekiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sarılarak hayatta tuttuğu torunu ile eşi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kahramanmaraş#Sevgül Büyükekiz#Trafik Kazası

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