Torununu korumak isterken canından oldu

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Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla 22 Haziran’da Karabağlar ilçesi Osman Aksüner Mahallesi’ndeki bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen’e ait otomobilin arka koltuğuna bindi. Aynı lokantada oturan ve koşarak aracın yanına giden Pekyen, küçük kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Gültiren, durumu görünce olaya müdahale etti. Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler, tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Pekyen, Gültiren’in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gültiren’i ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

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8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran’da hayatını kaybetti. Gültiren toprağa verilirken, kavgaya karışan Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Kavga anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sedat Necmi Gültiren’in kardeşi Nejdet Gültiren (60), “Lokantadan çıkarken çocuk karıştırıp bu kişinin otomobiline biniyor. Araç sahibi otomobiline koşuyor. Kız çocuğunu darbediyor. Saçından tuttuğu çocuğu aracın camına vuruyor. Ardından ağabeyim geliyor. Ağabeyime yumruk atıyor. 8 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Öldü. Adalet istiyoruz. Gün yüzü görmesin inşallah. Başka bir şey demiyorum” diye konuştu.