Torunumun katillerini bulun

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Adana Seyhan’da 6 Nisan tarihinde 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Efe K. ile Aydın T.’nin bindiği motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücünü darp etmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, “Eşinin yanında bir kişi dövülmez” diyerek İbrahim Efe K. ile Aydın T.’yi dövdü. İbrahim Efe K. ile Aydın T., aynı gün kendilerini darp eden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancalarla ateş açtı.

‘ÇEYİZ HAZIRLIĞI YAPIYORDUK’

Bu sırada babaannesini ziyarete gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe (28), sırtına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklanabileceği adreslere çok sayıda baskın yaptı ancak sonuç alınamadı. Karatepe ailesi, 5 aydır firari olan şüphelilerin yakalanması için yardım istedi. Oğlunun kaza kurşununa kurban gittiğini belirten Erdal Karatepe, “İftarını yaptı, babaannesinin yanına gideceğini söyleyip evden çıktı. Aradan yarım saat geçtikten sonra vurulduğunun haberini aldık. Evlendirmek istiyorduk, çeyiz hazırlığı da yapıyorduk” dedi.

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5 aydır acısının dinmediğini belirten babaanne Fatma Karatepe (72) ise “Kadir Gecemi kutlamaya gelecekti. Ahmet de ‘Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp geleceğim’ demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. Ne yerde ne gökteyiz. En son ölmeden birkaç gün önce görüşmüştük. Aracın camından selam verdi. Çay içmeye çağırdım, işinin acele olduğunu söyleyip gitmişti” diye konuştu.

‘IRAK’A KAÇTIKLARI SÖYLENİYOR’

Torununun katillerinin bir an önce yakalanmasını isteyen Karatepe, “O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm. O akşam evimin önüne bir sürü insan toplandı. Ahmet’in motosikletten düştüğünü söylediler. Öldüğünü orada anladım. Ahmet’im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın. Katilleri hâlâ yakalanmadı. Irak’a kaçtıkları söyleniyor. 5 aydır nasıl yakalanmıyor, hayret ediyorum. Onların elleri kırılsın, haklarından Allah gelsin” diyerek gözyaşı döktü.