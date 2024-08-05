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Torunlarını kurtardı kendi boğuldu

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#Giresun#Alucra#Gölet
Torunlarını kurtardı kendi boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:00

Giresun’un Alucra ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında pikniğe giden Hüseyin Karabey Bodur’un (55), serinlemek için gölete giren 3 torunu, boğulma tehlikesi geçirdi.

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Bodur, suda çırpınan torunlarını kurtarıp kıyıya getirmeyi başardı ancak kendisi bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmalarında suyun dip kısmında Bodur’un cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Karabey Bodur’un cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Dedeleri tarafından kurtarılan 3 çocuk, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Çocukların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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#Giresun#Alucra#Gölet

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