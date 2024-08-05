Torunlarını kurtardı kendi boğuldu

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Bodur, suda çırpınan torunlarını kurtarıp kıyıya getirmeyi başardı ancak kendisi bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmalarında suyun dip kısmında Bodur’un cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Karabey Bodur’un cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Dedeleri tarafından kurtarılan 3 çocuk, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Çocukların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.