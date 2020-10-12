‘Torunlarımızın geleceğini yaktılar’

◊ Alevler ilk olarak 9 Ekim Cuma günü sabahı saat 10.15’te Hatay’ın Belen ilçesinden yükseldi. Ormanlık alanda birkaç yerde birden başlayan yangın akla sabotaj şüphesini getirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler büyüyüp Belen ilçesinin İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkiledi. Vatandaşlar alabildikleri eşyalarını alıp evlerini terk etti. Geride kalan her şeyi alevler yuttu. İskenderun ve Arsuz ilçe sınırlarına ulaşan yangın buralarda da ev, işyeri ve fabrikaları kül etti.

HERKES YANGIN SAVAŞÇISI OLDU

Yangına müdahale için çevre illerden iş makineleri, itfaiye ekipleri gönderildi. Sadece bölge halkı değil, çevre illerden de yardıma gelen vatandaşlar alevlerle mücadele etti. Kimi yangın söndürme ekiplerinin teçhizatlarını taşıdı, kimi elinde ağaç dallarıyla alevleri söndürmeye çalıştı, kimi de bölgedeki yaban hayvanlarını alevlerin arasından çıkarttı. Yangın 33 saat sonra, can kaybı olmadan kontrol altına alındı.

Hatay’da önceki akşam kontrol altına alınan yangının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla zarar gören bölgedeki manzaralar yürek burktu.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belen, Arsuz ve İskenderun’daki yangınların cumartesi akşamı kontrol altına alındığını açıkladı. Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Hatay Belediyesi ekipleri zarar gören yerleşim yerlerini dolaştı, hasar tespiti yaptı. AFAD bölgeye yardım malzemeleri ulaştırdı.

Bu arada İskenderun’un İsmetpaşa Mahallesi’nde bir grup genç, ormanlık alanda bir kişinin yangın çıkartmaya çalıştığı iddiasıyla toplandı. Gençler, İskenderun-Belen Karayolu’nda nöbete çıkınca polisi de alarma geçti. Polis ve gençler ormanlık alanı aradı, kimse bulunamadı. (◊ DHA)

TAHRİKLERE KAPILINMAMALI





◊ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Belen ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terör örgütü PKK’nın, 2 yıl önce örgüt mensuplarına ormanların yakılması talimatı verdiğini söyledi. “Bu yangının kaynağı tahkikatlarla birlikte neticeye ulaşılacaktır” diyen Soylu, şöyle konuştu: “Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor. Tabi dünden itibaren Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanaat söz konusu. Tabi bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye’de huzursuzluk oluşturmaya çalışanlar, örneğin dün Trabzon’daki yangınla ilgili de aynı hadiseyi söylediler. Bir örtü yangını netice itibarıyla.

KAMPANYAYA DÖNMESİN

Bunu, bir terör örgütünün kampanyasına döndürmek isteyenler de var. Buna gelinmemesini, bu tahrike kapılınmamasını istiyoruz, istirham ediyoruz. Nedeni de şu; 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütünün çeşitli adlar altında üstlendiği, ‘Ateşin Çocukları’ da dahil olmak üzere yaklaşık 850 olay var. Bu olayların 400’ü hiç baki olmamış. Neden? Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır. Bu olayların 300’ünün kontaktan, elektrikten, herhangi bir ihmalden kaynaklandığı tespit edilmiş. Yaklaşık 90’ının soruşturması devam ediyor. 22’sinin PKK terör örgütüyle irtibatlı olabileceği konusunda tespit söz konusu. Terör örgütünün kendine ait bir propaganda yönetimi var. Bu yöntemi de kamuoyunun bilgilerine arz etmek istedim.” Bakan Soylu sosyal medyada yangının terör örgütü PKK bağlantısıyla ilgili ilk paylaşımı yapan 4 kişiden 2’sinin yurt içinde bulunduğunu ve önceki akşam gözaltına alındığını da belirtti. (◊ Nuri PİR / DHA)

TERÖR ÖRGÜTÜ CİĞERLERİMİZİ YAKIYOR





◊ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay ve Kahramanmaraş’taki yangınları PKK terör örgütünün üstlenmesiyle ilgili, “Ciğerlerimizi yakıyorlar. O ‘Kandil’de yere izmarit bile atılmıyor’ diyenler nerede?” dedi.

Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı’nın olağan kongresine katıldı. Terörle etkin mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Gül, Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangınlara da değindi. Gül şunları söyledi: “Terör örgütü ormanlarımızı yakıyor. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Diyarbakır annelerimizin ciğerlerini yakıyorlar. O ‘Kandil’de yere izmarit bile atılmıyor’ diyenler nerede? Bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bölge insanının en büyük sorunu PKK'dır. ‘İzmarit bile atmıyor’ diyenler, kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü'nün canını yaktılar. Bu mücadeleyi 83 milyon için milletimiz için vermeye devam edeceğiz. Bölge halkının oyunu aldıktan sonra milletin kapısının önüne çukur kazanlarla mücadele edeceğiz. Vatandaşla terörist ayrımını çok iyi yapacağız. Bu bölgenin insanı 1'inci sınıf vatandaştır. Terörle mücadelede çok güzel sonuçlar aldık. İnşallah zaferle de sonuçlandıracağız.” (◊ İHA)

ORMAN YAKMAYA 90’LARDA BAŞLADILAR

◊ PKK terör örgütünün ormanlara yönelik terör nitelikli saldırısı polis kayıtlarına ilk olarak 1990’larda geçti. PKK elebaşları 2019’da yaptıkları açıklamada, Türkiye’de ormanları ateşe vereceklerini ve bu time ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ ismini koyduklarını duyurdu.

Hatay'ın Belen ilçesindeki yangın, PKK terör örgütünün uzantısı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ni bir kez daha gündeme taşıdı. Yangını bu terör oluşumu üstlendi. Hatay’da yaşananlar, terör örgütünün doğaya ve insanlığa ilk saldırısı değildi. PKK’nın ormanlara yönelik terör nitelikli saldırısı polis kayıtlarına 1990’larda geçti. Örgütün Yunanistan’daki kamplarında eğitim gören teröristler, özellikle turistik bölgelerde ormanları hedef aldı. Sadece 1995’te 950 hektar orman PKK tarafından yakıldı. PKK orman sabotajlarını 2000’li yıllarda da sürdürdü. 2006 Ağustos’ta Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana’da art arda yangınlar çıktı. Bu yangınlarda 4 milyon ağaç yok oldu, 2 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

2019’DA İLAN ETTİLER

2019 yılında ise PKK terör örgütünün yayınlarından Raperina-Gel’de ‘Ateşin çocukları inisiyatifinin’ kurulduğu açıklandı. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine dayandırılarak verilen bilgide, örgütlü ve eğitimli olmaya gerek olmadan Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ‘çakmak’ veya ‘kibritle’ mücadeleye başlandığı ilan ediliyordu.

İLK EYLEM MUĞLA

Bu açıklamanın hemen ardından, 11 Temmuz’da Fethiye’de orman yakıldı. 2019 ve 2020’de Ankara’da bir kargo şirketi, Ümraniye’de bir geri dönüşüm deposu ile Kozan, Kocaeli, Edirne ve Bağcılar’da çıkan otomobil yangınlarını ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi.

TEK KİŞİ YAKALANDI

Terör örgütünün bugüne kadar yakalanan tek üyesi, 19 Eylül 2019’da Pendik’teki Aydos Ormanı’nı ateşe veren Yakup Akman oldu. Akman örgüt üyeliğinden müebbet, orman yakma suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (◊ Toygun ATİLLA)

HDP'DEN AÇIKLAMA SORUMLULARINI LANETLİYORUZ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan, orman yangınlarıyla ilgili kınama mesajı geldi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz. Hatay, iki gün boyunca yandı. Doğaya yönelik saldırılar asla kabul edilemez, asla hoş görülemez. Doğa, ormanlar ve eko-sistem bütün canlılara aittir. Nerede ve hangi nedenle olursa olsun, doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz.” (◊ ANKARA)