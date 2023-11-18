×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Torunları mirası devam ettiriyor

Güncelleme Tarihi:

#MEHMET Bilice#Tarihi Bilice Börekçisi#Kürt Böreği
Torunları mirası devam ettiriyor
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

MEHMET Bilice’nin torunları İstanbul’daki 3 şube ve bir imalathane ile dedelerinin geleneğini Tarihi Bilice Börekçisi ismiyle devam ettiriyor.

Haberin Devamı

Kürt böreğinin tarihi ve tarifini 25 yıllık usta Ecevit Erdem Hürriyet’e anlattı: “Böreğin orijinal ismi Kürt böreğidir. 120 yıllık bir tarihi var. İstanbul’daki hamalların ucuza yemek yemesi için çıkarılmıştır. Bir haftaya kadar dayanabiliyor. Almanya, İngiltere ve birçok ülkeye gönderim yapıyoruz. Başta ucuz ve doyurucu olmasıyla meşhur oldu şimdi ise bir alışkanlık haline geldi.”

Torunları mirası devam ettiriyor

SIRRI HAMURUNDA

Erdem de böreğin yapılışını şöyle anlattı: “Unun içine su, şeker ve yağ koyuyoruz. Hamurunu bir yatak çarşafı kadar açıyoruz. Yaklaşık 2 metre olabiliyor. 5-6 kat yufka üst üste konulup kenarları düzeltilir. Kenarları düzeltilip pişmeye hazır hale gelir. Pişim süresi yaklaşık 40 dakika. İşin sırrı ise hamurun düzgün açılması ve kaliteli ürün. Biz günde 50-60 tepsi satıyoruz. Hafta sonları 150-200 tepsiyi buluyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEHMET Bilice#Tarihi Bilice Börekçisi#Kürt Böreği

BAKMADAN GEÇME!