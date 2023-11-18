Torunları mirası devam ettiriyor

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Kürt böreğinin tarihi ve tarifini 25 yıllık usta Ecevit Erdem Hürriyet’e anlattı: “Böreğin orijinal ismi Kürt böreğidir. 120 yıllık bir tarihi var. İstanbul’daki hamalların ucuza yemek yemesi için çıkarılmıştır. Bir haftaya kadar dayanabiliyor. Almanya, İngiltere ve birçok ülkeye gönderim yapıyoruz. Başta ucuz ve doyurucu olmasıyla meşhur oldu şimdi ise bir alışkanlık haline geldi.”

SIRRI HAMURUNDA

Erdem de böreğin yapılışını şöyle anlattı: “Unun içine su, şeker ve yağ koyuyoruz. Hamurunu bir yatak çarşafı kadar açıyoruz. Yaklaşık 2 metre olabiliyor. 5-6 kat yufka üst üste konulup kenarları düzeltilir. Kenarları düzeltilip pişmeye hazır hale gelir. Pişim süresi yaklaşık 40 dakika. İşin sırrı ise hamurun düzgün açılması ve kaliteli ürün. Biz günde 50-60 tepsi satıyoruz. Hafta sonları 150-200 tepsiyi buluyor.”