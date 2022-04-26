Torunlardan ataya vefa

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04.00’TE 57’NCİ ALAY YÜRÜYÜŞÜ

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107’nci yıldönümü anma törenleri kapsamında düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü, Eceabat’taki Konuk Evi’nde dün saat 04.00’te başladı. Yürüyüş öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, tümü şehit düşen 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtıldı. Ardından askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezi ve KYK’lı öğrenciler, milli sporcular ve gazilerin de olduğu 3 binin üzerinde vatandaşla yürüyüş başladı. Yarbay Mustafa Kemal’in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca 57’nci Alay’ı Conkbayırı’na göndererek “Size savaşmayı değil; ölmeyi emrediyorum” demesiyle başlayan tarihi yürüyüş, temsili olarak gerçekleştirildi. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı açıldı. Kocadere’den başlayan 5.5 km’lik yürüyüş, Conkbayırı’nda son buldu.





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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda dün saat 05.30'da ‘Şafak Ayini’ düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 300 Anzak torunu, uyku tulumlarında tören saatini bekledi.



