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Torunlardan ataya vefa

#Çanakkale Kara Savaşları#Conkbayırı#Avustralya
Torunlardan ataya vefa

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107’nci yıldönümünde Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen 300 Anzak torunu, Şafak Ayini yaptı. Yurdun dört bir yanından yaklaşık 3 bin genç de 57. Alay Yürüyüşü’yle atalarımıza vefasını gösterdi.

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04.00’TE 57’NCİ ALAY YÜRÜYÜŞÜ

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107’nci yıldönümü anma törenleri kapsamında düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü, Eceabat’taki Konuk Evi’nde dün saat 04.00’te başladı. Yürüyüş öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, tümü şehit düşen 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtıldı. Ardından askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezi ve KYK’lı öğrenciler, milli sporcular ve gazilerin de olduğu 3 binin üzerinde vatandaşla yürüyüş başladı. Yarbay Mustafa Kemal’in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca 57’nci Alay’ı Conkbayırı’na göndererek “Size savaşmayı değil; ölmeyi emrediyorum” demesiyle başlayan tarihi yürüyüş, temsili olarak gerçekleştirildi. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı açıldı. Kocadere’den başlayan 5.5 km’lik yürüyüş, Conkbayırı’nda son buldu.

Torunlardan ataya vefa


05.30’DA ŞAFAK AYİNİ

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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda dün saat 05.30'da ‘Şafak Ayini’ düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 300 Anzak torunu, uyku tulumlarında tören saatini bekledi.

Torunlardan ataya vefa


Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Avustralya Büyükelçi Miles Armitage, Yeni Zelanda ve Avustralyalı yetkililer de katıldı. Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage ile Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri anma konuşması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Albay Anıl Aksu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu, Türkçe ve İngilizce okudu. Tören Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları okundu. Baş Papaz Darren Jaensch tarafından yapılan duayla tören sona erdi.

Torunlardan ataya vefa


Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen etkinliklere oğlu Ahmet ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “57. Alay, bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek payidar kalacağını dosta düşmana, tüm dünyaya ilan eden bir kardeşlik öyküsüdür” dedi.

 

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#Çanakkale Kara Savaşları#Conkbayırı#Avustralya

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