‘Torun gibi’

Hatice Özkan (61) da torununun 'Kirli' adını verdiği kazı balkonuna kurduğu kümeste beslemeye başladı. Özkan, ailenin bir ferdi gibi gördüğü kazı, yanından ayırmadı, gittiği her yere götürdü. 1,5 yaşındaki kaz, sokaklarda sahibinin arkasından yürürken, ilgi odağı oluyor. Hatice Özkan, ‘Kirli’yi torunu gibi gördüğünü belirterek, “Birbirimize çok alıştık. Beraber pazara, markete, kırtasiyeye, bakkala gidiyoruz. ‘Kirli’, sadece mahallemizin değil Trabzon´un maskotu oldu. Görenler sürekli fotoğraf çekiyor. İsmini biliyor, 'Kirli´ dediğimizde karşılık veriyor" diye konuştu.