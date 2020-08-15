MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTorul Belediye Başkanı Özdemir'den "Koronavirüse yakalandım" paylaşımı
GeriGündem Torul Belediye Başkanı Özdemir'den "Koronavirüse yakalandım" paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Torul Belediye Başkanı Özdemir'den "Koronavirüse yakalandım" paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Torul Belediye Başkanı Özdemir'den "Koronavirüse yakalandım" paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinin henüz bitmediğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."

Torul Belediye Başkanı Özdemirden Koronavirüse yakalandım paylaşımı

Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle