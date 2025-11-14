Torpilin fırıncıda işi ne... Çocuklara torpili fırıncı satmış

Haberin Devamı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 Kasım’da evinin önünde oturan 2 yaşındaki Alpaslan Y., sokakta oyun oynayan çocukların patlattığı torpilin sağ gözüne isabet etmesiyle yaralandı. Ailesinin hastaneye kaldırdığı Alpaslan Y.’nin, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Satışı, av malzemeleri satan dükkânlar haricinde yasak olan ve ayrıca 18 yaşından küçüklere de satış yapmanın yasak olduğu torpilin ise mahallenin fırınından alındığı öğrenildi.

Baba Evren Y., fırıncıyı daha önce uyardığını belirterek, “Yavrumun gözünü kaybetmesine neden olan torpili çocuklar fırından satın aldılar. Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, ‘Yanlış yapıyorsun’ diyerek. Çocuklarımıza maytap, pat pat, mantar tabancası satıyor. Beni ciddiye almadı. Şimdi ise yavrum gözünü kaybetti. Fırıncı hâlâ çalışıyor ve hiçbir gözaltı olmadı. Kendisinden şikâyetçiyim” diye konuştu.

‘PARA UĞRUNA ÇOCUKLARIN HAYATLARIYLA OYNUYOR’

Mahalledeki fırıncının çocukların hayatlarıyla oynadığını belirten sağ gözünü kaybeden minik Alpaslan’ın amcası Z.Y. de “Mahallemizdeki fırın, çocukların zarar görebileceği bütün yasaklı maddeleri satıyor. Kanserojen maddeler satıyor. Biz kendisini sürekli uyarıyoruz. Herhangi bir kapatma veya başka bir durum olmadı. Hâlâ çalışıyor. Çocuklar fırından gidip almışlar torpili ve patlatmışlar. Yeğenim o fırının sattığı torpil yüzünden sağ gözünden oldu. Para uğruna çocukların hayatlarıyla oynuyor” ifadelerini kullandı.