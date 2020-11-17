Toroslar'ın zirvesine ilk kar düştü

Antalya’nın Elmalı, Kaş ve Finike ilçelerinin ortasında, sedir ormanlarıyla kaplı Çamçukuru Vadisi’nden ulaşılabilen ve Batı Toroslar'ın zirvesi olarak kabul edilen 3086 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi’nin zirvesi beyaza büründü. 15 Kasım itibarıyla yağan ilk karla birlikte beyaza bürünen Kızlar Sivrisi, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Finikeli doğasever Kadir Karasu, zirvedeki yılın ilk kar yağışını fotoğrafladı. Finike’den araçla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü belirten Karasu, Batı Toroslar'ın zirvesinin ilk karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.



KIZLAR SİVRİSİ'NİN EFSANESİ



Türkiye ve yurt dışından dağcıların her yıl zirve tırmanışları gerçekleştirdiği Kızlar Sivrisi'nin bir efsanesi de bulunuyor. Efsaneye göre, birbirine düşman iki ülke kralının çocukları birbirine aşık oluyor. Kral babalarına durumu anlatıp evlenmek isterler. Ancak iki kral da bu duruma karşı çıkar. Prenses ve prens ise kaçmaya karar verir. Prenses, Kızlar Sivrisi'ne çıkarak prensi beklemeye başlar ama prens yolu karıştırarak başka bir tepeye çıkar. Karşılıklı tepelerden birbirlerini görürler ve prens prensesin yanına gitmek için tekrar yola koyulur. Sonrasında prens ve prensesin kavuşup kavuşamadıkları ise bilinmiyor. Yöre halkına göre, prens ve prensesin donarak öldükleri rivayet edilir. Zirvenin sırtında bulunan küçük bir çukurda ise yıl boyu erimediği belirtilen kar parçası ve bir mezar yer alıyor. Yine yöre halkına göre, bu mezarın prensese ait olduğu, erimeyen kar parçasının da gelinliği olduğu anlatılıyor.