Toroslar’ın kardeleni bilgisayara kavuştu

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan ailesiyle yayla yayla gezen, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmeyen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça’nın haberi tüm Türkiye’yi duygulandırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da haberi sosyal medyadan paylaşıp küçük kızdan derslerine çalışmasını istemiş, “Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız” ifadeleriyle bilgisayar sözü vermişti. O bilgisayarı dün Yörük kızına Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür ulaştırdı. Emine Erdoğan'ın hediyesini alınca havalara uçan küçük Emine, bilgisayar sayesinde artık internete erişebileceğini ve kitaplarının ıslanma derdinin bittiğini söyledi. Emine Erdoğan'a hediyesi için teşekkür eden küçük kız, bilgisayarı eğitim hayatı için en iyi şekilde kullanıp, hakkını vereceğini de vurguladı.

‘KIYMETLİ ADAŞIM EMİNE’

Emine Erdoğan, bilgisayarla birlikte bir de mektup gönderdi. "Kıymetli kızım, adaşım Emine” sözleriyle başlayan mektupta Emine Erdoğan özetle şunları yazdı: “Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin. Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum."