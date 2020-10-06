Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Toroslar'daki yaban hayatının varlığını belirleme ve kaçak avlanmayla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzerine bölgeye fotokapan yerleştirildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan fotokapan görüntüsünde, yaban keçilerinin birbirleriyle yaptığı boynuz mücadelesi yer aldı.

Görüntülerde, yaban keçilerinin bölgedeki yaşamı izlenebiliyor.

Paylaşılan bir başka fotoğrafta ise bir porsuğun bölgede yapılan su yalağına geldiği görülüyor.