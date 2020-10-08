Toroslar’da Cumhuriyet Bayramı, 1453 rakımda doğa yürüyüşü ile karşılanacak

Cumhuriyet Bayramı, Mersin’de Kuvayi Milliye’nin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan Toroslar’ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası’nda coşkuyla kutlanacak. 25 Ekim Pazar günü saat 10.00’da, Arslanköy Mahallesi’ndeki Arslanköy Gediği Kalesi ve Manastırı çevresinde bulunan tarihi kemerli çeşme önünden başlayacak olan doğa yürüyüşü, Durnaz, Kuşkayası, Tatık, Mençek ve Üçoluk güzergahları kullanılarak Yüksekoluk Mahallesi’nde bulunan Yarıkpınar mevkinde son bulacak.



Toroslar Belediyesi, yürüyüş için saat 08.00’de Toroslar Belediyesi hizmet binası önü, Toroslar Kaymakamlığı önü ve eski Devlet Hastanesi karşısından ücretsiz servis imkanı da sağlayacak. Yürüyüşe katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi’nin internet sitesindeki duyurular bölümünü tıklayarak kayıtlarını yaptırabilir.



Toroslar Belediyesi tarafından ilk olarak 13 Eylül’de başlatılan, Yeniköy’den Aladağ Mahallesi’ne, Çağlarca Mahallesi’nde bulunan Sunturas Şelalesi’nden Yeniköy Mahallesi’ne ve ardından Avyagediği’nden Çandır Mahallesi’ne gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri bu kez, Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü için organize edilecek özel bir programla doğaseverleri ağırlayacak.



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne armağan ettiği Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 97’nci yıl dönümü kapsamında düzenleyecekleri yürüyüşe Mersinlileri davet etti. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek yürüyüş ile Toroslar’daki tarihi değerleri genç nesle tanıtmak ve vatan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Başkan Yılmaz; "Cumhuriyet Doğa Yürüyüşümüz ile bir yandan Cumhuriyetimizi kutlayacağız, bir yandan da hemşehrilerimizle birlikte spor yapacağız. Ülkemizi gelecek nesillere sporla, kültürle, bilimle, sanatla ve daha da zenginleşmiş bir şekilde bırakmak istiyoruz. Mersin’de Kuvayi Milliye’nin başladığı yer olan Arslanköy Mahallemizden başlatacağımız bu etkinliğimiz ile de bir ve beraber olduğumuzun en güzel mesajını hep birlikte vereceğiz" diye konuştu.