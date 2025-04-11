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Toros sahibi vatandaş sanayi sitesinde sinir krizi geçirdi! 'Hani bu adam sağlamdı İsmail'

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#Adana#Toros#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 17:38

Adana'da bir kaporta ustasının otomobiline yaptığı boyanın 15 gün dolmadan dökülmeye başladığını öne süren Veysi Ç. sinir krizi geçirerek, sopayla aracının camlarını kırdı.

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Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki oto kaportacılar sitesinde meydana geldi. Veysi Ç., sitedeki bir esnafa otomobilini boyattı. İşlemin ardından 15 gün dolmadan araçtaki boyalar dökülmeye başladı.

Toros sahibi vatandaş sanayi sitesinde sinir krizi geçirdi Hani bu adam sağlamdı İsmail

Kaportacıya giden Veysi Ç. aracı yeniden boyatmak istedi. Kaportacının kendisini oyalayıp, aracını da bir otoparkta bekletmesi üzerine Veysi Ç. öfkelendi. Eline aldığı sopayla otoparktaki otomobilinin camlarını kırıp, kaportasına zarar veren Veysi Ç. kendisine esnafı öneren arkadaşlarına da tepki gösterdi. Veysi Ç.'nin aracına zarar verdiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. 

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Toros sahibi vatandaş sanayi sitesinde sinir krizi geçirdi Hani bu adam sağlamdı İsmail

İSMAİL'E SİTEM: HANİ BU ADAM SAĞLAMDI?

Öfkeli vatandaşın aracının camlarını sopayla parçaladığı sırada "Bana dediniz ki bu adam sağlam, bu adam böyle... Ben demedim mi bu arabayı parçalarım. Sana dedim mi demedim mi İsmail. Hani bu adam sağlamdı" diyerek arkadaşına sitem ettiği görüldü.

Toros sahibi vatandaş sanayi sitesinde sinir krizi geçirdi Hani bu adam sağlamdı İsmail

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#Adana#Toros#Adana Haberleri

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