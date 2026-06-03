Toroğlu’na 3 yıl istendi

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Galatasaray Spor Kulübü avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Toroğlu’nun gerçeğe aykırı bilgiler paylaşarak halkı yanılttığını ileri sürüldü.

‘HALKI YANILTIP ALGI OLUŞTURDU’

Toroğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Toroğlu’nun halkı yanıltıp algı oluşturduğu ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı ileri sürüldü. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.