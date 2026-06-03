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Toroğlu’na 3 yıl istendi

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#Erman Toroğlu#Dursun Özbek#İbrahim Hacıosmanoğlu
Toroğlu’na 3 yıl istendi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 07:00

ESKİ hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 8 Şubat 2026’da katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görüştüğüne ve bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Spor Kulübü avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Toroğlu’nun gerçeğe aykırı bilgiler paylaşarak halkı yanılttığını ileri sürüldü.

‘HALKI YANILTIP ALGI OLUŞTURDU’

Toroğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Toroğlu’nun halkı yanıltıp algı oluşturduğu ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı ileri sürüldü. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek. 

 

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#Erman Toroğlu#Dursun Özbek#İbrahim Hacıosmanoğlu

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